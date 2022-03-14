Харківщина отримала 19 автівок для екстреної медичної допомоги

Сьогодні від Міністерства охорони здоров’я Харківській області передали автомобілі «швидкої». 4 реанімобілі отримали від волонтерів з-за кордону. Їх передаємо Обласному центру екстреної медичної допомоги.

Для нас цей транспортний гуманітарний конвой дуже важливий. Адже внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджено багато медичної техніки, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Працівники Екстреної медичної допомоги – на медичній передовій, щодня ризикуючи своїми, ви рятуєте життя жителів Харківщини. У свою чергу Департамент охорони здоров’я ХОВА тримає на контролі потреби та забезпечення медичних працівників.

Агентство Телевидения Новости