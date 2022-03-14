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У Харкові розвозять продукти та розпочали виплату пенсій

У Харкові розвозять продукти та розпочали виплату пенсій

Усі служби працюють над життєзабезпеченням Харкова, зокрема, у місті розпочали спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією виплату пенсій, повідомляє Харківська міська рада.

Про це сьогодні, 14 березня, в ефірі каналу «UA: Перший» повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.  

За його словами, всі служби працюють, незважаючи на постійні обстріли, які продовжуються. Зокрема, сьогодні практично повністю був зруйнований ще один житловий будинок у центральній частині Харкова. На місці події вже працюють рятувальники та комунальні служби, які розбирають завали.  

«Ситуація напружена, але ми не здаємось і здаватися не збираємося. Ми обов’язково переможемо. Всі люди налаштовані по-бойовому, і сьогоднішня ситуація нас не злякає. Розпочинаємо виплати пенсій, виплатили нашим бюджетникам гроші. Особливу увагу приділяємо нашим комунальним підприємствам, не припиняємо вивозити сміття, працюють тепловики, водяники, енергетики, газовики», – наголосив міський голова.  

Також він зазначив, що голови та працівники районних адміністрацій, волонтери щодня розвозять містянам продукти харчування та довозять медикаменти, щоб забезпечити людей усім необхідним.

Агентство Телевидения Новости

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