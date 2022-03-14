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В центрі міста зруйновано 4-поверховий житловий будинок

В центрі міста зруйновано 4-поверховий житловий будинок

14 березня в центрі міста, внаслідок авіаудару сталось руйнування в 4-поверховому житловому будинку. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Підрозділами ДСНС проводяться пошукові роботи. Від ДСНС залучено 22 особи та 5 одиниць техніки.

Аварійно-рятувальні роботи та гасіння окремих осередків займання у зруйнованому будинку тривають. До робіт залучені рятувальники Харківського, Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, а також Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Агентство Телевидения Новости

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