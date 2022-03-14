Оперативна інформація станом на 12.00 14 березня щодо російського вторгнення

Дев’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню: російські окупаційні війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва російської федерації, продовжують наступальну операцію проти України, повідомляє Міністерство оборони України.

Проте, на сьогодні, основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противником не виконані.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках окупаційні війська зупинені.

Не маючи значних успіхів, ворог продовжує ведення систематичних бойових дій бомбардувальною авіацією з метою знищення військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по мирному населенню. Такі дії класифікуються міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на відновленні втрат, отриманих внаслідок рішучої відсічі поблизу міста Харкова та контратаки ЗС України в районі міста Ізюм.

На Волинському напрямку ворог продовжує заходи з посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь, за допомогою БпЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж Державного кордону.

На Поліському напрямку російські окупаційні війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп для дій під виглядом військовослужбовців ЗС України.

На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснює перегрупування з метою відновлення спроби наступу в напрямку Києва.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії. За рахунок чисельної переваги на окремих напрямках має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямку на Кривий Ріг. Закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів. Не полишає спроб оточити Миколаїв.

Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів. За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ. Поблизу українського кордону у Ростовській (РФ) та Гомельській (РБ) областях розгорнуто табори для їх розміщення та підготовки. Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони стримують противника, наносять йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як в районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів.

Агентство Телевидения Новости