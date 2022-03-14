ВООЗ цілодобово постачає медичні товари для українських лікарень

ВООЗ докладає максимальних зусиль, щоб зберегти відкритими ланцюги постачання медичних товарів та українську систему охорони здоров’я, повідомляє офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.

ВООЗ співпрацює з партнерами, щоб покрити прогалини через нестачу життєво необхідного обладнання та медикаментів, кисню та інсуліну, хірургічних матеріалів, анестетиків та наборів для збору, тестування та безпечного переливання крові. Генератори кисню, електричні акумулятори для підтримки електропостачання в постраждалих медичних установах, дефібрилятори, монітори, препарати для анестезії, регідратаційні солі, марля та бинти – медичні поставки, які ВООЗ і партнери доставляють у країну, щоб лікарі мали змогу рятувати життя та продовжувати надавати медичні послуги.

5 березня 600 доз протиправцевого анатоксину прибули до Києва, і три вантажівки з 36 тоннами життєво важливих медичних товарів перетнули польський кордон до Львова, звідки їх наразі розсилають до закладів охорони здоров’я по всій країні.8 березня ВООЗ доставила до Києва 10 тонн наборів для лікування травм та невідкладної хірургії, які розповсюджуються на склади в 7 регіонах: Київському, Полтавському, Дніпропетровському, Одеському, Запорізькому, Житомирському, Черкаському.9-11 березня 9 вантажів по 10 тонн було відправлено до Харкова через Полтаву, до Сум через Полтаву, у Дніпро; до Херсону через Дніпро; у Маріуполь через Дніпро; до Миколаєва; Житомира; Запоріжжя; Черкас. Кожна партія покриває потреби 150 пацієнтів із травмами та 15 000 пацієнтів первинної медичної допомоги протягом 3 місяців.12 березня до лікарень Києва було доставлено два апарати штучної вентиляції легень, а до Львова прибуло 14 тонн або 52 кубометри травматологічних наборів та критично необхідних ліків для надання первинної медико-санітарної допомоги.

Агентство Телевидения Новости