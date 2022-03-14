14 березня відділення ПриватБанку працюють у 17 громадах Харківщини
Також отримати готівку можна у банкоматах Харкова.
Так, в області сьогодні з 10:00 до 16:00 працюють наступні відділення ПриватБанку:
1. Красноградське;
2. Зачепилівське;
3. Чугуївське-2;
4. Близнюківське;
5. Богодухівське-2;
6. Первомайське;
7. Сахновщинське;
8. Краснокутське;
9. Кегичівське;
10. Зміївське;
11. Валківське;
12. Лозівське;
13. Дворічанське;
14. Люботинське;
15. Мереф’янське;
16. Барвінківське;
17. Шевченківське.
У Харкові видача грошей можлива:
1. Відділення на пр. Льва Ландау, 12;
2. Бізнес-центр «Центральний», вул. Полтавський Шлях, 56;
3. ТЦ «Екватор», просп. Московський, 256;
4. «Свіжина», вул. академіка Богомольця, 3;
5. ТЦ «Клас», вул. 23 серпня, 33;
6. ТЦ «Каштан», вул. 23 серпня, 67;
7. ТЦ «Восторг» (2-й поверх), вул. Клочківська, 134;
8. Гіпермаркет «Ашан«, вул. Героїв Праці, 7;
9. ТЦ «Восторг» (2-й поверх), просп. Московський, 274;
10. Супермаркет «Рост», просп. Московський, 257;
11. Супермаркет «Рост», вул. Шевченко, 142.