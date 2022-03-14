Про порядок отримання пенсії у березні 2022 року через «Укрпошту»

Пенсійний фонд України повідомляє: якщо ви не виїжджали і перебуваєте на своєму постійному місці проживання – будь ласка, очікуйте свою пенсію вдома або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком. Залежно від розвитку ситуації дати виплат можуть бути перенесені, але виплати обов’язково будуть.

Перевірити роботу відділень «Укрпошти» у вашому регіоні можна за посиланням https://offices.ukrposhta.ua/

У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувачі пенсій можуть отримати належні їм виплати переказом без відкриття рахунку у банку (в АТ «Ощадбанк» або відділенні АТ “УКРПОШТА”) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162 “Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану”.

Наводимо інформацію про порядок таких виплат в АТ «УКРПОШТА».

1. Зателефонуйте:

• або до Контакт-центру «Укрпошти» за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 – розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні);

• або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням https://www.facebook.com/100064836671384/posts/322026846635202/

До сервісних центрів Пенсійного фонду можна також звернутись особисто.

Роботу порталу послуг, призупинену з метою захисту інформації при нарахуванні пенсій, буде відновлено найближчим часом.

2. Повідомте про необхідність отримання пенсії за іншою адресою та надайте таку інформацію:

• прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії;

• адресу отримання пенсії до березня 2022 року;

• паспортні дані (серія та номер паспорту);

• номер телефону одержувача пенсії;

• спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)

• нову адресу доставки: індекс відділення «Укрпошти» або адресу тимчасового проживання.

Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні «Укрпошти», до якого буде доступ, повідомте про це оператору.

Крім того, АТ «УКРПОШТА» повідомила.

Для осіб, які не мають можливості зняти готівку з банківських карток у банкоматах або відділеннях банку, є можливість скористатися такими сервісами:

• перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні «Укрпошти» або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки додому»: https://www.ukrposhta.ua/perekaz-z-kartki-dodomu/

• зняття коштів через POS-термінали у відділеннях «Укрпошти». Детальніше про послугу https://www.ukrposhta.ua/ua/vydacha-hotivky-cherez-pos-terminal

Агентство Телевидения Новости