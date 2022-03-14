У харківському метро з’явилися спеціально облаштовані куточки для дітей і підлітків

На 26 станціях харківського метро з’явилися спеціальні куточки для дітей та підлітків – тут можна грати, проводити дозвілля, відвідувати заняття з психологами, арт-терапевтами, аніматорами тощо. Для облаштування куточків на станціях ініціатори проєкту доставили іграшки та різні матеріали для творчості й розвитку.

«Через війну метро в Харкові стало місцем, яке фактично заміняє жителям міста їхні домівки. Особливо важко зараз дітям та батькам, які знаходяться у вкрай стресових та емоційно виснажливих умовах. У цей час як ніколи важливо створити для дітей та їхніх батьків безпечне місце для розвитку та психологічного розвантаження. На станціях метро зараз сумарно знаходиться понад 1200 дітей до 15 років, що ще більше підкреслює актуальність такої ініціативи», – Марина Ладиженська, координаторка проєкту.

Облаштування дитячих куточків в метро — частина великого проєкту «Безпечний маршрут для дітей», який втілює Фонд «Професійний розвиток Харкова» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Доставити іграшки та матеріали в метро допомогла Гуманітарна місія «Проліска».

Мета проєкту «Безпечний маршрут для дітей» – підтримати батьків і дітей, які евакуюються до більш безпечного місця або залишаються у притулку. Дня них на базі наявних координаційних штабів для переселенців будуть створюватися Центри допомоги. Вони знаходитимуться в Харкові, Полтаві, Кременчуці та Світловодську (Кіровоградська обл.). Завдяки ним батьки зможуть планувати безпечні маршрути евакуації з врахуванням потреб дітей та підлітків. У Центрах їм будуть надані спеціалізовані послуги та гуманітарна допомога. Вони отримають чисту питну воду, засоби гігієни, дитяче харчування, а також інші послуги:

консультації психолога;психоемоційна допомога та арт-терапія;заняття з підтримки грудного вигодовування;заняття із вчителями для запобігання провалу в освіті;доступ до Інтернету та іншої інформації щодо підтримки дітей та підлітків.

Усі Центри об’єднанні в мережу, яка координує доставку гуманітарної допомоги, проведення заходів та інформування батьків.

Агентство Телевидения Новости