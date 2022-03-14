В Ізюмі окупанти обстріляли приватний мікроавтобус

В Ізюмі російські окупанти обстріляли приватний мікроавтобус: доля пасажирів автомобіля невідома, повідомляє начальник відділа міськради Изюма Максим Стрельник.

Російські окупанти не полишають спроби повністю захопити Ізюм: їм допомагають місцеві зрадники, яку показують ворогу місця Сіверського Донця в лісовій зоні, де можна перетинати річку у плав без спецзасобів.

«Через це на околиці міста проникли диверсійно-розвідувальні групи. Наша Армія зараз працює над питанням їхньої ліквідації, але ворог вже наніс втрати мирним жителям Ізюмської громади.

Поки триває операція по ліквідації російських диверсантів, наша Армія не пропускає цивільних в місто. Тому, на жаль, ми знову не змогли потрапити в Ізюм з гуманітарною допомогою і не змогли евакуювати ізюмчан», – пише в Facebook Максим Стрельник.

Агентство Телевидения Новости