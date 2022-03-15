За добу Харків обтріляли 65 раз. Синєгубов

За добу окупанти випускали 2 ракети по центральній частині Харкова. Обстрілювали із реактивної системи залпового вогню «Смерч» район парка Горького, Сумського ринку, перехрестя Сумської та Динамівської. Під обстріл потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка. Кількість постраждалих встановлюється. Загалом за добу зафіксували 65 вистрілів

По області ведуться бойові дії в напрямках Ізюму, Балаклії, Дергачах.

▪️Сьогодні очікуємо на відкриття «зеленого коридору», аби евакуювати підопічних психоневрологічного інтернату в Осколі. Його практично знищили окупанти кілька днів тому, там лишилися 350 осіб. Будемо робити все можливе, аби убезпечити людей. Продовжуємо забезпечувати місто та область гуманітарною допомогою, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Збройні Сили України тримають всі позиції оборони по Харкову. У російського ворога немає жодних шансів взяти місто!

Агентство Телевидения Новости