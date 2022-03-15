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Плюс 1500 “200” РФ. У Генштабі навели нові дані втрат ворога

Плюс 1500 “200” РФ. У Генштабі навели нові дані втрат ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали

особового складуl – понад13500 осіб,

танків ‒ 404 од,

бойових броньованих машин ‒ 1279 од,

артилерійських систем – 150 од,

РСЗВ – 64 од,

засоби ППО – 36 од,

літаків – 81 од,

гелікоптерів – 95 од,

автомобільної техніки – 640 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.Дані уточнюються.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Агентство Телевидения Новости

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