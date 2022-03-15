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Плюс 1500 “200” РФ. У Генштабі навели нові дані втрат ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали
особового складуl – понад13500 осіб,
танків ‒ 404 од,
бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ – 64 од,
засоби ППО – 36 од,
літаків – 81 од,
гелікоптерів – 95 од,
автомобільної техніки – 640 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.Дані уточнюються.
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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