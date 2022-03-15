Близько 20 нардепів утекли з України, – Корнієнко

Корнієнко не назвав прізвищ депутатів-утікачів. Лише зауважив, що ці депутати і раніше мали колабораціоністську позицію.

Також Корнієнко повідомив, що кілька депутатів зараз перебувають на сесії ПАРЄ, тому вон фактично також не в Україні, але це дипломатична місія.

Нагадаємо, станом на 14 лютого за межами України перебували 23 депутати, більшість з них – із ОПЗЖ. Тоді список був такий:

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);Устінова Олександра (“Голос”), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);Железняк Ярослав (“Голос”), 12 лютого відправився у Париж (Франція);Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);Аліксейчук Олександр (“Слуга народу”), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);Аллахвердієва Ірина (“Слуга народу”), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);Кривошеєв Ігор (“Слуга народу”), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);Нагорняк Сергій (“Слуга народу”), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);Пивоваров Євген (“Слуга народу”), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

Хто з цих депутатів повернувся до України після початку війни, а хто навпаки зміг втікти, наразі в ВР не уточнюють.

Агентство Телевидения Новости