СБУ затримала помічника окупантів, який забезпечував загарбникам мобільний зв’язок

Як повідомляє Служба безпеки України, затримано хакера, який допомагав окупантам та забезпечував їм мобільний зв’язок в Україні.

За допомогою цього хакера-колаборанта ворог:

▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;

▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.

Агентство Телевидения Новости