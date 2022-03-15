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СБУ затримала помічника окупантів, який забезпечував загарбникам мобільний зв’язок

СБУ затримала помічника окупантів, який забезпечував загарбникам мобільний зв’язок

Як повідомляє Служба безпеки України, затримано хакера, який допомагав окупантам та забезпечував їм мобільний зв’язок в Україні.

За допомогою цього хакера-колаборанта ворог:

▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;

▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.

Агентство Телевидения Новости

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