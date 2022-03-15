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СБУ запустила новий сервіс для повідомлень про пересування російських військ навіть за відсутності інтернету

СБУ запустила новий сервіс для повідомлень про пересування російських військ навіть за відсутності інтернету

Служба безпеки України запустила новий сервіс «Bachu.info» за допомогою якого можна повідомляти про пересування російських військ та техніки навіть за відсутності інтернету https://ms.detector.media/trendi/post/29180/2022-03-15-sbu-povidomlyaty-pro-peresuvannya-rosiyskykh-viysk-ta-tekhniky-teper-mozhna-bez-internetu/

«Bachu.info» для Android-смартфонів можна завантажити за посиланням https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ykotmoar.bachu.

Версія для iOS знаходиться на стадії тестування та буде доступна найближчим часом. Також сервіс доступний на вебверсії https://bachu.info/.

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