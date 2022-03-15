На Салтівці через руйнування насосної станції частина будинків залишилася без води

Водопостачання частини абонентів, які проживають у районі Студентського містечка, обмеженого вулицями Гарібальді, Тимурівців та Валентинівською, тимчасово припинене.

Як повідомляють у КП «Харківводоканал», це пов’язано із руйнуванням насосної станції.

На підприємстві зазначили, що роблять все необхідне для локалізації пошкодження трубопроводу холодного водопостачання, щоб запобігти підтопленню теплотраси та підвалів прилеглих будинків. Крім того, виконують роботи з можливого перепідключення водопостачання цього району.

У «Харківводоканалі» повідомляють, що на час проведення ремонтних робіт воду для жителів підвозитимуть автоцистернами.

Телефон для довідок: 15-33.

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