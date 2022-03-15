Ми вже зрозуміли, що Україна не стане членом НАТО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував прагнення України стати членом військового блоку НАТО. За його словами, Києву вже дали зрозуміти, що політика «відкритих дверей» на Україну не поширюється.

Про це Зеленський заявив в ході свого виступу на Joint Expeditionary Force в Лондоні, повідомляє УНІАН.

«Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про відкриті двері, але тепер ми також почули, що нам туди не увійти, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають», – сказав президент.

Він ще раз закликав закрити небо над територією України, але також зазначив, що ймовірність позитивного рішення невисока.

«Україна зараз не претендує на активізацію 5 статті Договору про НАТО. Ми завжди говоримо, що наше небо потрібно захищати так, як і небо Альянсу, але ми розуміємо, що завжди є «але» і якою буде відповідь Альянсу, якщо вже вони на сході Європи звертаються для захисту. Якщо до них прилетять російські ракети, не дай Бог, російські літаки. Росія атакувала нашу Львівську область, ракетний удар в 20 км від кордонів НАТО. На території Альянсу вже падали російські безпілотники», – резюмував глава держави.

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