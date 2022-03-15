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Поліція встановлює кількість постраждалих від обстрілів за минулу добу
Минулої ночі російські окупанти провели серію обстрілів Харкова і передмістя, повідомляє ГУНП Харківської області.
Влучили у три багатоповерхівки, два приватних будинки, двори, ринки, парки, лікарню та дитячий садок.
Під час обстрілів у Чугуєві загинув 16-річний хлопець. Загальна кількість постраждалих встановлюється.
Співробітники слідчо-оперативних груп виїжджають на всі факти бомбардувань.
На місцях подій ретельно збираються речові докази для подальшого документування злочинів окупантів.
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