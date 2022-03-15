Поліція встановлює кількість постраждалих від обстрілів за минулу добу

Минулої ночі російські окупанти провели серію обстрілів Харкова і передмістя, повідомляє ГУНП Харківської області.

Влучили у три багатоповерхівки, два приватних будинки, двори, ринки, парки, лікарню та дитячий садок.

Під час обстрілів у Чугуєві загинув 16-річний хлопець. Загальна кількість постраждалих встановлюється.

Співробітники слідчо-оперативних груп виїжджають на всі факти бомбардувань.

На місцях подій ретельно збираються речові докази для подальшого документування злочинів окупантів.

Агентство Телевидения Новости