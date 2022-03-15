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ХТС продовжують працювати у цілодобовому режимі

ХТС продовжують працювати у цілодобовому режимі

КП «Харківські теплові мережі», незважаючи на нескінченні обстріли, продовжує працювати над поверненням тепла у будинки містян, повідомляє Харківська міська рада.

Як повідомили у ХТС, в усіх районах Харкова бригади усувають дефекти на внутрішньобудинкових мережах, міняють пошкоджені обстрілами трубопроводи, а також блокують батареї, що більше не здатні обігрівати, але можуть завдати шкоди сусідам.

Крім того, спеціалісти ремонтують, перевіряють та запускають у роботу котельні, які здатні давати тепло харків’янам. На підприємстві підкреслили, що ці роботи виконуються цілодобово.

Агентство Телевидения Новости

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