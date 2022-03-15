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Евакуація психоневрологічного інтернату на Ізюмщині

Евакуація психоневрологічного інтернату на Ізюмщині

Евакуйовуємо підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату, що в Ізюмському районі, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

300 людей – підопічні та працівники – вже прямують до місць убезпечення за маршрутом «зеленого коридору».

«Кілька днів тому російський ворог практично знищив приміщення інтернату. Там немає світла, тепла, води, зв‘язку. Підопічні спеціальної установи – це люди похилого віку, які потребують особливого догляду, люди з інвалідністю. Вдячні всім причетним за неймовірні зусилля для порятунку людей!»

Агентство Телевидения Новости

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