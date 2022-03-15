Під Харковом ЗСУ відбили чергові атаки ворога

Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр: сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій.

У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції.

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