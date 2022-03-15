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Результати роботи гуманітарних коридорів 15 березня

Результати роботи гуманітарних коридорів 15 березня

Сьогодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук озвучила підсумки роботи гуманітарних коридорів:

З 9 погоджених гуманітарних коридорів спрацювало 7.Вдалося врятувати із заблокованих міст 28 893 людини.З Маріуполя евакуювалося близько 20 тисяч людей. В напрямку Бердянська з міста виїхало понад 4 тисячі приватних авто. Чверть з них уже прибули у Запоріжжя.Із Сумської області евакуйовано 8 533 людини (6 950 – із Сум, 140 – з Тростянця, 113 – із Лебедина, 166 – із Шостки, 1804 – із Конотопа).Із Харківської області евакуйовано 320 підопічних та працівників психо-неврологічного пансіонату.У Бердянську залишився заблокований гуманітарий конвой з автобусами для людей із Маріуполя, в тому числі – громадян Туреччини та Греції.Завтра планують евакуацію з міст Маріуполь та Ізюм. Евакуація в Київській області проводитись не буде через введення цілодобового комендантського часу.

Агентство Телевидения Новости

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