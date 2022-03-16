Депутата партії «Опозиційна платформа – За життя» підозрюють у сприянні окупантам

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Солоницівської селищної ради Харківського району від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» за фактом підготовки дій, спрямованих на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України). В порядку ст. 615 КПК України прийнято рішення про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, депутат телефонував представникам молодіжного крила вказаної політичної партії та повідомляв, що в найближчий час Харків та Харківська область будуть окуповані представниками Збройних Сил Російської Федерації, які будуть підтримувати політичний рух зазначеної партії. Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території Харкова та області іншу владу.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости