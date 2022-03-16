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Два мародери раптово померли в СІЗО

Два мародери раптово померли в СІЗО

В Харкові слідчими було затримано два мародери: після усіх юридичних процедур затримані були направлені до слідчого ізолятору, повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«На наступний день ми знайшли їх в ізоляторі вже мертвими, причини смерті встановлюються.

За даним фактом слідчими зареєстровано кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.  

Не мародерствуйте. Бережіть своє життя», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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