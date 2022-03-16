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Під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників
Сьогодні близько 11:00 під час обстрілу міста спалахнули кілька будівель. Під час гасіння пожежі двоє рятувальників отримали травми. Інформацію щодо вибуху, який нібито стався під завалами, в ДСНС не підтверджують.
Травмовані доставлені у лікарню, важкість травм поки що не відома.
Також в одному з житлових масивів Харкова сталося загоряння кількох торгових павільйонів на ринку. Площа пожежі встановлюється. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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