Під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників

Сьогодні близько 11:00 під час обстрілу міста спалахнули кілька будівель. Під час гасіння пожежі двоє рятувальників отримали травми. Інформацію щодо вибуху, який нібито стався під завалами, в ДСНС не підтверджують.

Травмовані доставлені у лікарню, важкість травм поки що не відома.

Також в одному з житлових масивів Харкова сталося загоряння кількох торгових павільйонів на ринку. Площа пожежі встановлюється. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Агентство Телевидения Новости