Міжнародний суд ООН постановив, що росія має негайно припинити військові операції в Україні

Міжнародний суд ООН в Гаазі постановив, що росія має негайно припинити всі військові операції на території України, які розпочались 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на трансляцію суду.

13 суддів підтримали вимогу до росії негайно припинити військові операції на території України. 2 суддів виступили проти.

Також суд постановив забезпечити, щоб будь-які військові підрозділи, які спрямовуються або підтримуються росією, а також інші організації та особи, які під контролем росії, не будуть вживати жодних кроків для продовження військової операції.

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