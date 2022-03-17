Гірше за фашистів. Як поводять себе загарбники в селах

На Сумщині окупанти виганяють людей з будинків і мародерять. Про це розповів голова ОВ Дмитро Живицький.

«Використовуючи відсутність гуманітарних коридорів (у середу в області їх не було – ред), вони влаштували “марші озброєння” Сумщиною. Вилізли з усіх дірок, як щури.

Села, куди заходить ворог на нічліг, страждають найбільше: росіяни вриваються в людські будинки, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу та птицю. Прокляті нелюди мародерствують і поводяться гірше за фашистів».

Про мародерство, “віджим” автівок, пограбування, в першу чергу їжі, алкоголю, де знайдуть, говорять й мешканці окупованих сел на Харківщині. Спроби бути чемними та покупати продукти за гроші, зникли, пишуть люди. Обобливо після того як командування перевело їх на підніжний корм – сухпайки вже їм не можуть забезпечити

Агентство Телевидения Новости