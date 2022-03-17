РФ вже втратила третину своїх літаків

За часи війни проти України Росія втратила третину своїх військових літаків. Про це в ефірі одного з українських каналів розповів радник Міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

“За нашими підрахунками, ми збили приблизно одну третину літаків, які є в Росії. Тобто за 21 день Росія втратила третину своїх літаків”, – наголосив він.

Враховуючи, що не всі росйійські літаки в РФ є боєздатними, про це говорили збиті пілоти окупантів, а частина не є фронтовую аваіцією, то скоро всі ВВС РФ підуть за російським кораблем надовго.

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