Сьогодні гуммісія спробує пробиться до Вовчанську

Сьогодні запланований гуманітарний коридор із Харкова до Вовчанська. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У першій день війни війська РФ зайшли до Вовчанська та навіть вивісили свій прапор, але потім головні сили пішли на Харків, прапор РФ зняли та замінили на українській місцеві, й фактично місто ніким наразі не контролюється.

Доправити туди гуманітарну допомоги та вивезти людей ХОВА не могла через російські позиції перед Вовчанськом та бої на Кільцевій.

Підвіз гуманитарки пробували самотужки організувати місцеві, також окупанти намагались роздати свою гуманітарку під камери пропагандистів, але ці спроби не були сприйняті.

Сьогодні Красний Крест погодив офіційний гуманітарний коридор із Харкова до Вовчанська.

Агентство Телевидения Новости