90% Маріуполю зруйновано. МВС

“Ситуація у Маріуполі катастрофічна”, – радник голови МВС Денисенко

Там практично не залишилося жодної будівлі без пошкоджень – майже 90% міста зруйновано. Вдома або в руїнах, або зазнали пошкоджень внаслідок атак армії РФ.

Росіяни знищують місто, де 400 тис. мирного населення. РФ – терористи.

Нагадаємо напередодні на драмтеатр Маріуполя, де знаходилося близько 1000 людей, окупанти скинули бомбу. Скільки людей загинуло під завалами ще невідомо, боїв рятувальники не могли дістатися туди відразу. Супутникові знімки свідчать, що перед та позаду будівлі драматичного театру в Маріуполі були написи великими літерами “Діти” для пілотів авіації.

Агентство Телевидения Новости