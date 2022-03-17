Понад 40 пожеж на добу. ДСНС

За добу з 16 по 17 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.Рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Немишлянському та Московському районах Харкова, а також Харківському районі області. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, торговельних, складських та інших об’єктів.

Пожежі виникали у Київському, Немишлянському, Основ’янському, Індустріальному, Московському та Слобідському районах міста Харкова, а також Харківському та Чугуївському районах області. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 30 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости