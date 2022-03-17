2 вагона для військових та нові адреси гуманітарки

Продовжуємо забезпечувати жителів Харківщини гуманітарною допомогою, повідомля ХОВА

За добу розповсюдили 12 вагонів та 7 фур. Традиційно: продукти харчування, зокрема дитяче, питна вода, засоби гігієни, одяг.

Надійшли 2 вагони зі Львову із високоякісним спорядженням та іншим для наших військових. Дякуємо, львів’яни! Із державного резерву для міста і області надали понад 700 тон м’ясної та молочної продукції.

Доставляємо зібране до пунктів видачі «Нової пошти» та «Укрпошти». Зверніть увагу, пункти видачі «Укрпошти» змінилися

Сьогодні гуманітарним коридором спрямовуємо вантажі до Вовчанська, планово передаємо допомогу громадам області

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