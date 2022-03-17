Під Харковом жінка загинула, рятуючи від обстрілу 4-річну доньку

Сьогодні вночі ворог обстріляв Золочівську громаду: внаслідок обстрілу жилого масиву загинула жінка, повідомляє ГУНП Харківської області. Жінка своїм тілом закрила 4-річну доньку і тим самим урятувала їй життя. Дитина і чоловік отримали поранення.

Поліція Харківщини нагадує: під час повітряної тривоги спускайтеся до бомбосховищ та укриттів, дотримуйтеся правил комендантської години, не забувайте про світломаскування. Коли виходите з дому, не забувайте про документи.

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