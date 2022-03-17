Канада закрила небо для білоруських літаків

Канада забороняє білоруським літакам заходити у свій повітряний простір. Про це повідомляє видання «Бабель» із посиланням на Тwitter міністерства транспорту Канади.

«Набуває чинності негайно, і до подальшого повідомлення всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином російської федерації або білорусі, заборонено заходити, виходити та здійснювати перельоти у повітряному просторі Канади», – йдеться в повідомленні.

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