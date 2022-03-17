Подробиці пожежі на ринку, під час якої загинув рятувальник

Сьогодні близько 14:00 внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети влучили у один з найбільших торговельних центрів міста Харкова: в результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку.

Пожежа стрімко розповсюджувалась на приватний сектор поряд із ринком. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторний обстріл, в результаті отримали численні осколкові поранення 2 рятувальників. Їх негайно було направлено до лікувального закладу. Під час госпіталізації один з рятувальників від отриманих травм загинув.

На місці події працювали 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС. Усі зусилля підрозділів служби порятунку направлені на недопущення розповсюдження полум’я на житловий сектор та інші суміжні об’єкти. Наразі триває ліквідація пожежі.

Керівництво Харківського гарнізону ДСНС, а також усі колеги загиблого співробітника, висловлюють щире співчуття родині загиблого, поділяють родинне горе та гіркоту втрати.

Агентство Телевидения Новости