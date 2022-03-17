Відсьогодні «Укрзалізниця» розпочинає створення стратегічного запасу харчових продуктів, щоб за потреби розвозити їх по всій Україні, повідомляє прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Укрзалізниця» в умовах війни стала важливою точкою опори для держави. Безкоштовна евакуація мільйонів українських громадян та доставка тисяч тонн продуктів харчування стали повсякденним фронтом робіт залізничників. Сьогодні «Українська залізниця» стоїть на передовій забезпечення продовольчої безпеки та функціонування економіки, йдеться в повідомленні Шмигаля.

«Укрзалізниця» матиме стабільну фінансову підтримку з боку держави. Цього місяця Уряд додатково виділив держпідприємству 18 млрд гривень. «Укрзалізниця» вже має розширений функціонал щодо координації, збору, обробки та здійснення перевезень гуманітарної допомоги, забезпечення безкоштовної евакуації громадян та перевезення майна.

А відсьогодні починає виконувати ще одну важливу функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні. Мова йде як про закупівлю найбільш важливих продуктів, так і про розвезення цієї продукції по регіонах. Наша мета – створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом кожного українця в зоні проведення бойових дій.

Агентство Телевидения Новости