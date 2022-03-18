10 врятованих будинків: боротьба з пожежею на Барабашова триває

За добу з 17 по 18 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Загалом за добу рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.Так, минулої ночі внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили у один з навчальних закладів міста Мерефа, що у Харківському районі області. В результаті обстрілу стались часткові руйнації двоповерхової будівлі з послідуючим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39. До місця події виїхало 4 відділення ДСНС на автоцистернах та 20 чоловік особового складу. Площа пожежі склала близько 400 кв.м. Ліквідовано пожежу о 17:30.

Крім того, наразі триває ліквідація пожежі, що сталася 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів міста Харкова. В результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку. Виклик до служби порятунку надійшов близько о 14:00. На місці події працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС. Площа пожежі складає близько 7га. Горять торговельні павільйони та частково пошкоджено 2 житлових будинки. Усі зусилля підрозділів служби порятунку направлені на недопущення розповсюдження полум’я на житловий сектор та інші суміжні об’єкти. Загалом врятовано понад 10 житлових будинків.

Під час гасіння пожежі ворог завдав повторний обстріл, під час якого отримали численні осколкові поранення 2 рятувальників. Їх негайно було направлено до лікувального закладу. Під час госпіталізації, один з рятувальників від отриманих травм загинув.

Рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова, а також Харківському районі області. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, торговельних та інших об’єктів.

Пожежі виникали у Шевченківському, Київському, Немишлянському та Московському районах міста Харкова, а також Харківському та Ізюмському районах області. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 30 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости