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Сьогодні на Харківщині планується 2 гуманітариних корідори

Сьогодні на Харківщині планується 2 гуманітариних корідори

Сьогодні евакуційні колони з гуманітарною допомогою спробують доїхати до Балаклеї та Ізюму. На такі гуманітарні коридори дав добре Червоний Хрест. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Ізюм вже два тижні потерпапає від обстрілів, у місті зруйновані будівлі, немає світла, тепла, газу, води, їжі. Балаклея також фактично знаходиться в оточенні, там вже майже гуманітарна катастрофа, проблеми зі світлом.

Разом з тим, як повідомила Верещук, не спрацював гуманітарний коридор на Харківщині. «Через обстріли не спрацював коридор для гуманітарної допомоги з міста Харкова до міста Вовчанськ», – сказала вона.

Агентство Телевидения Новости

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