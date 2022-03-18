Збито 14 повітряних цілей ворога за добу. ЗСУ

Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.

Протягом доби українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються.

Також, за попередню добу, бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).

У зв’язку з тим, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних Сил України, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати), командування збройних сил російської федерації вимушено вдається до крайніх мір у питаннях комплектування особовим складом.

Проводять приховану мобілізацію, залучають так званих “добровольців”, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та Хезболи. Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання “відрядження” як можливості потрапити до країн Європи.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не здійснював. Продовжував посилювати охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил республіки білорусь. Зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, основні зусилля окупантів були зосереджені на утриманні зайнятих раніше рубежів та здійсненні заходів підготовки для можливого наступу на Київ. Водночас, втрати, що були завдані окупантам Українськими захисниками, низький морально-психологічний стан рядового та сержантського складу, а також відсутність досвідчених командирів підрозділів тактичної ланки унеможливлюють відновлення наступальних дій у найближчій перспективі.

На Сіверському напрямку ворог намагається утриматись на визначених рубежах, відновити боєздатність підрозділів та поповнити запаси. Окупанти продовжують часткове блокування міста Чернігова та здійснюють артилерійські обстріли міста.

У напрямку Броварів противник активних бойових дій не проводив.В районі міста Бровари окупанти періодично здійснюють артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку, з метою відновлення наступальних дій на міста Суми та Харків, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів та вимушені передчасно задіяти накопичені людські резерви.

У напрямку на місто Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії.На Луганському та Донецькому напрямках основні зусилля противник зосередив на підготовці до наступу на Сєвєродонецьк і оточенні Маріуполя.

На Південнобузському напрямку ворог активні дії не проводив. Перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів.Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя. В акваторії Чорного моря, противник намагається проводити демонстраційні дії.

На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас, проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації.

Ворог продовжує нести втрати. Має проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації і найманців брати участь у війні проти України.

Агентство Телевидения Новости