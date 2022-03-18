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Бізнесу запропонували кредити під 0%

Бізнесу запропонували кредити під 0%

З метою стимулювання економіки України буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні.

«Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші й не боялися цього за жодних обставин. Тож чекаю конкретики, проекту рішення», – сказав Володимир Зеленський і висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу, «бо це потрібно українцям».

Як зазначив Президент, це – особливе завдання для Національного банку України, народних депутатів та урядовців.

Крім того, за словами Глави держави, уряд уже підготував рішення про розширення можливостей кредитування для підприємців на базі програми «5-7-9%».

«Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень. Щоб було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою», – пояснив він.

Також, як повідомив Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів незабаром проголосує за масштабне скорочення регуляцій.

«Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні діятиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш», – зазначив Глава держави.

За словами Президента, ці рішення стимулюватимуть українську економіку й повертатимуть нашу країну до життя всюди, де бізнесу буде безпечно працювати.

Агентство Телевидения Новости

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