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Росіяни взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка

Росіяни взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, Віктора Терещенка викрали просто з робочого місця. 

“Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Це ганебний злочин!”, – сказав Олег Синєгубов. 

Він запевнив, що буде зроблено все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької.

Агентство Телевидения Новости

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