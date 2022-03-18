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Росіяни взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, Віктора Терещенка викрали просто з робочого місця.
“Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Це ганебний злочин!”, – сказав Олег Синєгубов.
Він запевнив, що буде зроблено все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької.
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