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Авіаудари по Львову та Краматорску

Авіаудари по Львову та Краматорску

У Львові кілька ракет вдарили в районі авіаремонтного заводу, Від ударів знищило його будівлі. Активну роботу заводу вчасно зупинили, тому ніхто з людей не постраждав, повідомив міський голова Львова Садовий.

По Краматорську завдано авіаудару. Мер міста написав, що є жертви – кількість загиблих наразі

Внаслідок обстрілу Краматорська як мінімум двоє людей загинули, шестеро – поранені. Попередні дані повідомив губернатор Донецької області Павло Кириленко.

За його словами, ракети потрапили до житлового будинку та адміністративної будівлі.

Ракетному обстрілу зазнав також Подільський район Києва. Повідомляється про одного загиблого і чотирьох травмованих.

Агентство Телевидения Новости

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