Через ранковий обстріл є нові загиблі

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого учбового закладу та житлові будинки є загиблі та постраждалі, повідомляє

18 березня близько 9:00 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус Академії при Президенті України та також постраждали два сусідні житлові будинки. Загинула 1 особа, 11 осіб постраждало та 1 особа знаходиться під завалами. В двох житлових будинках пожежі ліквідовано. Інформація уточнюється.

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