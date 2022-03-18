Про ситуацію на Харківщині станом на 18 березня: Олег Синєгубов

За інформацією Штабу оборони, вперше за 23 доби масштабного вторгнення Росії з півночі до 4 години ранку противник жодного разу не обстріляв місто, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Але вже зранку декілька ракет влучили у корпус навчального закладу, на жаль, є постраждалі. Рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу на найбільшому ринку, який окупанти обстріляли вчора. Є жертви серед мирного населення внаслідок обстрілу Мерефи. Росіяни заплатять за всі військові злочини проти України!

Ми на постійному зв’язку із громадами. Складна ситуація на Ізюмщині, в Балаклії, Липцях, Циркунах, Куп’янську, Вовчанську. У російському полоні перебуває селищний голова Велибурлуцької громади Віктор Терещенко. Робимо все, щоб допомогти, зокрема доставити гуманітарні вантажі.

ЗСУ міцно тримають позиції. Із боку Росії були спроби атак, зокрема із використанням світлошумових гранат. Але наші Збройні Сили України відбивають всі спроби наступів. Також отримують нові поповнення боєприпасів.

ЗСУ частково знищили і зупинили просування вглиб України підрозділів 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил російської федерації. Окупанти рухалася в напрямку Кам’янки, втрати ворога уточнюються, з нашого боку втрат немає.

Агентство Телевидения Новости