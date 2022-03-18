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Ремонтні бригади теплових мереж працюють у всіх районах

Ремонтні бригади теплових мереж працюють у всіх районах

Бригади КП «Харківські теплові мережі» працюють у всіх районах Харкова, усуваючи дефекти на мережах та поступово забезпечуючи місто теплом.

Як повідомили на підприємстві, робітники локалізують дефекти на внутрішньобудинкових теплових мережах, замінюють пошкоджені обстрілами трубопроводи, а також ремонтують, перевіряють та запускають у роботу котельні, які здатні давати тепло харків’янам. Працюють вдень і вночі.

Агентство Телевидения Новости

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