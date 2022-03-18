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Як допомогти родині рятувальника, який загинув під час ліквідації пожежі на ринку «Барабашово»
Харків’яни можуть допомогти родині пожежного-рятувальника головного управління ДСНС України у Харківській області Олександра Подольського, який загинув вчора, 17 березня.
Це сталося під час ліквідації пожежі, яка виникла із-за артелерійського обстрілу на ринку «Барабашово». Поки рятувальники гасили пожежу, приблизно о 14:00 почався обстріл, під час якого сержант служби цивільного захисту Олександр Подольский отримав поранення, від яких помер на місці.
У рятувальника залишилися мати, дружина та син.
Номер картки «ПриватБанку» дружини Олени Подольської: 4149-4993-8038-6969.
Номер картки «ПриватБанку» загиблого: 5168-7572-5282-6153.
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