Харківські енергетики подякували харків’янам, які змогли сплатити за світло

Незважаючи на масовані обстріли та бойові дії, у домівках харків’ян є світло, вода і тепло: фахівцям Харківобленерго вдається утримувати в робочому стані електротехнічне обладнання, здійснювати ремонти пошкоджених в наслідок бойових дій електричних мереж.

Саме у цей важкий час ці кошти так необхідні нам для забезпечення безперебійного електропостачання та підтримання життєдіяльності підприємств критичної інфраструктури Харківщини.

Для проведення відновлювальних технічних заходів нам необхідно щодня забезпечувати аварійні бригади паливом для заправки автотранспорту, купувати матеріали та обладнання, необхідне для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт, сплачувати заробітну плату персоналу підприємства.

«На сьогодні Харків – один із найбільш постраждалих від військової агресії РФ регіонів України, а ресурси Харківобленерго майже повністю вичерпані, тому саме ваші платежі за спожиту електроенергію є запорукою того, що темрява не прийде до наших будинків! При цьому, деякі споживачі свідомо сплатили більше нарахованих платежів, а деякі споживачі повністю проігнорували необхідність сплати за послуги електропостачання. Дякуємо за підтримку та своєчасну сплату рахунків!» – йдеться у зверненні «Харківобленерго».

Агентство Телевидения Новости