СБУ затримала харків’янина, який передавав ворогу позиції української армії

37-річний харків’янин, уродженець Брянської області Росії, отримав розвідувальне завдання від ворога ще 8 березня, повідомляє пресслужба УСБУ в Харківській області

Представник ворожої армії налагодив контакт зі зрадником через месенджер «Телеграм». Його цікавили точне розташування бойових розрахунків та військових техніки Збройних Сил України на території Харкова, а також результати ворожих обстрілів по житлових кварталах та об‘єктах інфраструктури.

Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів передачі ворогу розвідувальних інформації, яка могла нанести шкоду обороноздатності України.

Встановлено, що мотивами дій зрадника була прихильність до ідей так званого «руського миру».

Слідчими СБУ вирішується питання щодо відкриття стосовно зловмисника кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення с конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости