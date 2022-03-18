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У Харкові усунули шість аварій на водопроводі

У Харкові усунули шість аварій на водопроводі

Аварійно-ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» усунули напередодні шість пошкоджень на трубопроводах у Київському, Новобаварському, Холодногірському та Слобідському районах.

Як повідомили сьогодні, 18 березня, у КП «Харківводоканал», фахівці підприємства продовжують роботу зі стабільного забезпечення жителів Харкова водою та щодня проводять комплекс ремонтно-відновлювальних заходів. Це пошук та усунення теч на водопроводах, заміна та ремонт труб, ремонт оглядових колодязів тощо.

Сьогодні аварійно-ремонтні бригади підприємства працюють над відновленням пошкоджених трубопроводів холодного водопостачання майже в усіх районах Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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