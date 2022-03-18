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На Ізюмщині в результаті обстрілів загинули троє дорослих та дитина

На Ізюмщині в результаті обстрілів загинули троє дорослих та дитина

18 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл селища Заводи Ізюмського району, повідомляє прокуратура Харківської області.

Внаслідок цього зруйновано житловий будинок. На той момент в ньому перебувала родина. Чоловік, дві жінки та 11-річний хлопчик загинули на місці.

Ще одна мешканка будинку отримала тілесні ушкодження.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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