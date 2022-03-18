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Мерефу обстріляли “Іскадером”

Мерефу обстріляли “Іскадером”

Це встановили аналітики команди, Conflict Intelligence Team. На кадрах обломков ракеты, которую запустили по городу Мерефа Харьковской области, видна надпись 9М728, а также обломок, похожий на деталь крылатой ракеты Р-500/9М728 комплекса «Искандер-М». Ранее очень похожие обломки замечали, например, в Киеве и Виннице.

Нагадаємо, напередодні вночі Мерефу обстріляли – була зруйнована школа та дом культури, загинуло 21 людина, 25 отримали поранення

Агентство Телевидения Новости

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